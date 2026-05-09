SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CURI, Carlos Alberto. - Su consuegra Inés Aguirre Urreta y familia despiden a Carlos con mucha tristeza. Acompañan a Blanca, Ale, Miguel, Diego y Martina y ruegan una oración en su memoria.

✝ CURI, Carlos Alberto. - Jorge Aguilar, Silvia Nofal y Flia., despiden a Carlos con tristeza y acompañan a Blanquita y Flia. en este doloroso momento.

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 7-5-2026. - Patricia Majdalani de Arida, Felipe y Natalia Arida y Flia. despiden a Carlos y acompañan con cariño a Blanca, Ale, Migue, Diego y Martina y a Jorge, Mariana, Marlene y Flias.

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - La familia Chediack acompaña a la familia Curi en este triste momento. Que lo transiten en unidad.

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos a Marti, Blanqui, Ale, Migue y Diego en este momento y recordamos a Carlos con muchísimo amor. Eternamente agradecidas por siempre recibirnos con tanta generosidad. Las amigas de Marti.

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 7-5-2026. - Loni y Renato Montefiore, junto a sus hijos Marcelo, Florencia y Matías abrazan con gran afecto a Blanquita y a sus hijos en este momento tan triste. Acompañaron a Carlos como un ejército de héroes.

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Patricia Gomez Aguirre participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia Curi con todo cariño.

Avisos fúnebres

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