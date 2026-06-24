Por dónde pasan Brasil vs. Escocia y qué canal lo transmite en vivo

Brasil buscará este miércoles clasificarse a los 16vos de final del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, cuyo inicio le costó un poco y tendrá delante suyo a un rival que necesita lo mismo: Escocia. Por eso, se prevé que el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Grupo C no será sencillo, aunque al equipo de Carlo Ancelotti le deberían sobrar argumentos futbolísticos. El partido se desarrolla desde las 19 de la Argentina y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Además, el juego que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisación a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+.

Neymar Jr. es la gran figura de Brasil, pero más por pasado que por presente; el 10 aún no jugó ningún minuto Yuki Iwanmura - AP

La Verdeamarela lidera el Grupo C con cuatro unidades tras el empate 1 a 1 contra Marruecos, el otro gran favorito de la zona, en la jornada inicial, y la goleada por 3 a 0 frente a Haití.

El ejército de Tartán está tercero en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una victoria por 1 a 0 ante el humilde equipo centroamericano con un gol de John McGinn y una derrota por el mismo resultado frente a Marruecos por un tanto de Ismael Saibari.

A su vez, en el mismo horario, los africanos harán lo propio con Haití, por lo que seguramente la factura de goles contará para las posiciones finales del grupo.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 27 de marzo de 2011, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, Brasil se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete de Neymar Jr. A lo largo de la historia de los Mundiales se cruzaron cuatro veces y en tres ganaron los sudamericanos (4 a 1 en España 1982, 1 a 0 en Italia 1990 y 2 a 1 en Francia 1998), mientras que en la restante, en Alemania 1974, igualaron 0 a 0.

Escocia es el tercero en discordia en el Grupo C en el que son favoritos Brasil y Marruecos ADAM HUNGER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Escocia vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

Día : Miércoles 24 de junio.

: Miércoles 24 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: César Ramos (México).

Escocia vs. Brasil: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.