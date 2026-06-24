El romántico mensaje de Anto Roccuzzo a Leo Messi por su cumpleaños número 39: “Amor de mi vida”

Por décimo tercera vez, Lionel Messi volvió a celebrar su cumpleaños junto a la selección argentina. Este 24 de junio, el capitán cumple 39 años y fanáticos de todo el mundo le hicieron llegar sus saludos hasta el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Pero, sin duda, el que enamoró a todos fue el de su esposa, Antonela Roccuzzo, que le dedicó unas románticas palabras y compartió postales de la vida en familia que construyeron juntos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram durante la mañana de este miércoles.

El romántico mensaje de cumpleaños de Anto Roccuzzo para Lionel Messi y la dulce respesta del capitán (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero no fueron solo sus palabras las que sensibilizaron a los fanáticos, sino también las fotos que seleccionó para homenajear a su marido. La primera fue una romántica postal en la que posaron enfrentados: él de espaldas a la cámara con los brazos alrededor de su esposa mientras ella tenía las manos en las mejillas de él y lo miraba completamente enamorada.

La tierna postal familiar que eligió Anto Roccuzzo para celebrar a Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

También eligió rememorar varios momentos familiares. Incluyó una divertida foto en blanco y negro que se sacaron con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras vivían en Barcelona, una de Leo en “modo papá” recostado en la cama con un pequeño Mateo en brazos y una tierna postal del futbolista jugando con su primogénito a puras risas.

Leo Messi con un pequeño Mateo en brazos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Messi en "modo papa" (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Asimismo, incluyó uno de sus recuerdos favoritos como pareja durante un paseo nocturno en yate y el romántico beso que se dieron durante unas vacaciones en la playa.

Una de las fotos que eligió Anto Roccuzzo para celebrar el cumpleaños de su marido (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Enamorados frente al mar (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para concluir, el carrusel eligió una foto de Messi solo, con su credencial y la campera de la Argentina durante el Mundial 2026, para remarcar no solo el momento que está viviendo hoy, tanto a nivel deportivo como personal, sino para dejar en claro, una vez más, que su apoyo es incondicional.

Para cerrar el posteo, Roccuzzo eligió una foto de Leo en el Mundial 2026 (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Como de costumbre, la respuesta de Lionel Messi no se hizo esperar. “Muchas gracias, mi vida. ¡Y yo a ustedes! ¡Los amo! Qué chiquitos éramos…”, comentó con el emoji de una carita sacando la lengua.

En una mera cuestión de minutos, el posteo alcanzó casi un millón de “Me Gusta”. Franco Colapinto, Evangelina Anderson y Yanina Latorre fueron algunas de las personas que reaccionaron a la publicación y varios fanáticos aprovecharon para dejarle amorosos saludos de cumpleaños al 10.

La tierna foto de Leo Messi en su cumpleaños número 8 con la camiseta de Newell's que publicó Anto Roccuzzo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero la rosarina tenía un último as bajo la manga. Porque si alguien tiene en el carrete de su celular muchas fotos de Lionel Messi, esa es ella. En sus historias de Instagram publicó una imagen del futbolista durante su festejo de cumpleaños número ocho en Rosario, vestido con la camiseta de su primer club: Newell’s All Boys y agregó emojis de caritas emocionadas y un corazón celeste.

Así recibió Leo Messi sus 39 años (Instagram @leomessi)

Por su parte, además de agradecerle a su esposa por el gesto, Messi le mostró a sus seguidores de Instagram cómo recibió sus 39 años. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, comentó feliz junto a una foto en la que se lo pudo ver junto a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Mario De Stéfano, el querido utilero de la AFA. ¿Con qué lo sorprendieron? Con una torta con detalles en celeste, blanco y amarillo para que soplara las velitas y alfajores para compartir.