SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DABUSTI, Roberto José, q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan su fallecimiento, acompañan con mucho afecto a Roberto y familia en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa