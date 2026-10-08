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LA NACION

DANERI, Susana

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DANERI, Susana, q.e.p.d. falleció el 6-10-2026. - Su, querida, hoy te despedimos con profundo dolor por tu partida. Estás en nuestros corazones con ese humor tan exquisito que tenías, con esa sonrisa que todo lo iluminaba. Brillante profesional, madre amorosa, amiga increíble. ¡Qué difícil despedirte! Acompañamos a Mariano, Ignacio, Federico y sus familias en este momento. Nenette Villar y Mirta Guzmán.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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