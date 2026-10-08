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DANERI, Susana Noemí
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DANERI, Susana Noemí, q.e.p.d. - A quien siempre celebró la vida y los encuentros, la despedimos con cariño y abrazamos a su familia. A. Subizar, Flia. Discenza, A. Alesso, M. Zurlo, Flia. Andreievich, Flia. Merola, Flia. Astengo y Flia. Piñeiro.
DANERI, Susana Noemí, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Mirta Guzmán, Guadalupe Mendonça Nunes, Gustavo Palermo, Claudia y familia despedimos con enorme tristeza a la querida Susana y abrazamos con muchísimo cariño a su familia, evocando tantos y tan lindos momentos compartidos.
✝ DANERI de LOS, Susana Noemí, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Flia. Besser participa con pesar su deceso y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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