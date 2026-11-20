SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DARMANDRAIL, Elías Facundo, falleció el 18-11-2026. - ¡Pancho te despedimos desde la paz de tu amor a Jesús! Acompañamos a Dolores Vocos Quiroga en este triste momento. Eduardo J. Vocos Conesa, Silvina, Ángeles, Lourdes y sus sobrinos.

Avisos fúnebres

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