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DATES, Pedro Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Su amiga Mariana Esmelian y sus hijos María y Manuel abrazan con mucho cariño a Jose, Pablo y a todos sus hijos en este triste momento.
✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Isabel M. de Quirno y sus hijos Pablo y Josefina, Diego y María, Santiago y Agustina y María Luisa y Lucas di Paola despiden a Pipo con mucha tristeza y acompañan a Liliana y a toda su querida familia con el cariño de siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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