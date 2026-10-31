SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Su amiga Mariana Esmelian y sus hijos María y Manuel abrazan con mucho cariño a Jose, Pablo y a todos sus hijos en este triste momento.

✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Isabel M. de Quirno y sus hijos Pablo y Josefina, Diego y María, Santiago y Agustina y María Luisa y Lucas di Paola despiden a Pipo con mucha tristeza y acompañan a Liliana y a toda su querida familia con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres

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