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LA NACION

DATES, Pedro

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DATES, Pedro (Pipo). - Daniel Sanjurjo y su hija Fernanda (as.) despiden a su primo Pipo con mucho cariño y acompañan a Liliana en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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