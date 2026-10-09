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DATO MONTERO, Milagros
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DATO MONTERO, Milagros. - CGI Capital S.A., acompañando a su hermano Juan, expresa sus mas sinceras condolencias a la familia y seres queridos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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