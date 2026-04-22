SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de AMORRORTU, Francisco Javier, q.e.p.d. - Su hermano Horacio junto a Malena, Agustina, Rosario y Ezequiel acompañamos a Sebastián, Hernán, Maitena y nietos en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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