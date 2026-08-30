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DE CESARE, Mario,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DE CESARE, Mario, q.e.p.d., 29-8-2026. - El equipo de Dirección de La Nación participa su fallecimiento y acompaña a Aldo y su familia con gran afecto en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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