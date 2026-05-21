SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE LA CRUZ, Ana Rita Beatriz, 20-5-2026. - Colegas y colaboradores de la dirección de auditoría de Organización Techint, abrazan y acompañan con afecto a Vilma Bettini, su hermana Andrea y a toda su Flia., con la certeza de que su mamá seguirá guiándolas en el amor.

Avisos fúnebres

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