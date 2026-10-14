SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de LÉVIS-MIREPOIX, Antoine, duque de Lévis-Mirepoix y de San Fernando Luis. - Luisa Atucha despide con pena al querido Tony y acompaña con mucho cariño a Isabelle, a Guillaume e Ysende y sus familias.

Avisos fúnebres

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