Nicolò Tresoldi, el hincha de Boca que le hizo tres goles a Inter en la Champions y todavía puede jugar para la Argentina

Un duelo de delanteros en San Siro terminó con un protagonista inesperado. Lautaro Martínez convirtió dos goles para Inter, pero del otro lado apareció Nicolò Tresoldi, un atacante de 22 años que marcó un hat-trick y condujo a Brujas a una sorprendente victoria por 4-3 en Italia, por la segunda fecha de la Champions League. Nacido en Cagliari, hijo de madre argentina y representante de Alemania en la selección sub 21, el goleador tiene una historia particular: es hincha de Boca, despierta el interés de varios gigantes europeos y todavía puede elegir jugar para la selección que dirige Lionel Scaloni.

El escenario tenía un significado especial para Tresoldi. En la previa, el delantero había confesado su simpatía por Milan y la ilusión de disputar un encuentro en el histórico estadio italiano. “Para mí es como un derbi. Jugar aquí, en San Siro, siempre ha sido mi sueño y hacerlo contra el Inter, siendo milanista, es aún mejor. Es un sueño. Espero disfrutar al máximo de estos minutos y divertirme”, expresó en Sky Sport. Y vaya si se divirtió.

El desenlace superó incluso sus propias expectativas. “Fue una noche increíble, algo indescriptible, con lo que siempre soñé: marcar tres goles y ganar en San Siro. Estaban mi familia y mis amigos, fue fantástico”, expresó Tresoldi después del encuentro, nuevamente ante los micrófonos de Sky Sport. Su simpatía por Milan también tuvo un lugar en los festejos: “Me mandaron muchos mensajes para pedirme que marcara y ganara. Estoy contento de haber ganado por Brujas, por los hinchas y por el fútbol belga”.

Tresoldi usa la número 7 en Brujas, y acá la enseña al público en San Siro MARCO BERTORELLO - AFP

Su primer gol llegó a los 30 minutos, con un potente penal que ejecutó hacia la parte superior del arco. Inter, que había sido superior y buscaba constantemente el empate, encontró la respuesta justo antes del descanso. Federico Dimarco envió un pase hacia atrás y Lautaro Martínez resolvió con un gran gesto técnico: recibió de espaldas, giró y definió para establecer el 1-1.

En el complemento, la disputa entre ambos atacantes adquirió otra dimensión. El capitán argentino desperdició una oportunidad inmejorable en un mano a mano que Yann Sommer, su excompañero, consiguió detener. Tresoldi, en cambio, aprovechó un error del arquero Josep Martínez a los 18 minutos de la segunda etapa. El español salió fuera del área para interceptar un pelotazo largo destinado a Carlos Forbs, pero el portugués llegó primero y punteó la pelota entre sus piernas. Con el arco vacío, el goleador solo tuvo que empujarla.

El blooper para el segundo gol de Tresoldi

A los 29 minutos del complemento completó su primer hat-trick en la Champions. Forbs recibió un pase desde la izquierda, controló, superó a un defensor y remató de zurda. El arquero rechazó el disparo, pero el rebote quedó a disposición de Tresoldi, que convirtió el 3-1. Martínez volvió a descontar siete minutos después, también tras aprovechar una pelota suelta, y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Sin embargo, una recuperación de Forbs permitió que Romeo Vermant, reemplazante del goleador, definiera picándola. Ange-Yoan Bonny marcó el último tanto de Inter, aunque no alcanzó para evitar la nueva derrota del equipo italiano.

La actuación confirmó el extraordinario presente del delantero de Brujas. Acumula nueve goles en 11 partidos esta temporada, cuatro de ellos en apenas dos encuentros de Champions. Además, llegó al compromiso en Italia después de otra actuación sobresaliente: durante la reciente fecha FIFA, convirtió tres tantos ante Malta con la selección sub 21 de Alemania, en la clasificación para la Eurocopa juvenil. En esa ventana internacional también anotó contra Letonia y aportó una asistencia frente a Georgia.

Nació en Italia, creció en Alemania y tiene raíces argentinas

La historia de Tresoldi comenzó el 20 de agosto de 2004 en Cagliari, Italia. Su padre, Emanuele Tresoldi, fue futbolista profesional y representó a las selecciones juveniles italianas, mientras que su madre, Bárbara Caffi, es argentina. Durante su infancia también practicó tenis a nivel competitivo, hasta el punto de integrar una selección italiana sub 12 y participar en torneos juveniles vinculados con la Copa Davis.

Tresoldi con la camiseta de Milan cuando era chico, junto a otra de sus pasiones: el tenis

A los 13 años se trasladó con su familia a Alemania y se incorporó a las divisiones inferiores de Hannover 96. Allí completó su formación, firmó su primer contrato profesional en enero de 2022 y debutó en el primer equipo con apenas 17 años. En junio de 2025, Brujas pagó alrededor de 7,5 millones de euros para incorporarlo. Su crecimiento fue tan acelerado que, durante el último mercado de pases, Barcelona y Atlético de Madrid se interesaron en su contratación, aunque el conjunto belga exigió una cifra cercana a los 50 millones de euros.

Nicoló Tresoldi en las juveniles de Hannover 96 de Alemania Nicoló Tresoldi Inst

Pero su futuro no solo despierta interrogantes a nivel de clubes. Tresoldi posee tres nacionalidades y, pese a su recorrido por las selecciones juveniles alemanas, todavía no disputó partidos con el seleccionado mayor. Por eso, mantiene abierta la posibilidad de representar a la Argentina, Italia o Alemania. Según publicó el diario alemán Bild, la AFA ya estableció contactos con su entorno para conocer su situación.

El futbolista, por ahora, prefiere no apresurarse. “He empezado esta aventura con la selección alemana sub-21 y quiero terminarla”, expresó después de su reciente triplete ante Malta. Y agregó: “Llevo la camiseta de Alemania con orgullo. No es una decisión fácil. Creo que todo el mundo sabe que ambos países significan mucho para mí”.

Luego de su actuación en San Siro, Tresoldi volvió a referirse a la elección que tiene por delante. “Se habla mucho del tema y también se dicen cosas que no son ciertas. Sé lo que dije y estoy contento con lo que estoy haciendo con Alemania”, aclaró. Y agregó: “Hablé con las federaciones, con Klopp y con Mancini. Les expliqué cómo veo la situación y lo entendieron. Quiero ganar la Eurocopa con la sub 21 alemana; mi padre la ganó con la sub 21 de Italia. Después veremos”.

Durante los dos últimos partidos, llevó la cinta de capitán con la sub 21 de Alemania Nicoló Tresoldi Instagram

En una entrevista anterior con Marca, también había reconocido su identificación con las raíces familiares. “Tengo la garra argentina”, aseguró. Y, al ser consultado sobre las alternativas para su futuro internacional, respondió: “Sí, con Argentina e Italia. Con cualquiera de las tres”. Su madre también dejó clara la postura familiar: “Nosotros nos quedamos atrás, es su historia y su camino que debe elegir y le apoyaremos”.

La conexión con la Argentina incluye, además, una particularidad. “Veo un poco de fútbol argentino, pero es difícil en Europa porque son muy tarde. Mi mamá es de River y yo soy de Boca, es medio una guerra”, contó en una charla con ESPN en febrero de este año. Cuando le preguntaron por el origen de esa preferencia, admitió: “No sé por qué soy de Boca, la Bombonera es muy linda, me encanta y también los jugadores que pasaron por ahí”.

El atacante también manifestó su admiración por Julián Alvarez, con quien intercambió camisetas después de enfrentarse a Atlético de Madrid en la edición anterior de la Champions. “Quise la camiseta de la Araña porque es uno de los jugadores más fuertes de Argentina”, explicó entonces.

Ahora, después de una noche inolvidable frente a Inter, su nombre vuelve a instalarse entre las grandes promesas del fútbol europeo. Tresoldi ya convirtió dos hat-tricks en menos de dos semanas, uno con Alemania y otro con Brujas, mientras su futuro internacional permanece abierto. En San Siro, el estadio donde soñaba con jugar desde chico, se impuso en el duelo de goleadores ante Lautaro Martínez. Y aunque hoy viste la camiseta alemana en juveniles, todavía existe la posibilidad de que algún día ambos compartan la del seleccionado argentino.