Quién es Josefina Lynch, la ex de Joaquín Levinton involucrada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó todo tipo de polémica. Luego de que la modelo confirmara la ruptura a 27 días de su casamiento, fueron más de uno los nombres que salieron a la luz de mujeres vinculadas al músico. Primero se mencionó a la escritora Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, quien habría estado en el estudio de grabación del artista para producir un audiolibro, hecho que, por alguna razón, habría provocado los celos de la modelo y una crisis de pareja. Ahora, en LAM (América TV) dieron a conocer con quién se habría reunido este fin de de semana el hijo de Palito Ortega, encuentro que llevó a la conductora radial a ponerle punto final a su matrimonio.

La segunda mujer señalada como tercera en discordia es Josefina Lynch. La joven cantante habría provocado el enojo de Julieta tras encontrar mensajes con contenido de alto voltaje entre ella y su marido. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, recapituló Karina Iavícoli sobre los hechos.

Josefina Lynch fue pareja de Joaquín Levinton

“El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me haces esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo", reveló la panelista sobre el fuerte intercambio que mantuvieron. Pero lo que habría generado aún más incomodidad en la modelo fueron las fotos que publicó Josefina en su Instagram. En ellas se podía ver el estudio vacío de Emanuel y en otras a ella en el lugar semidesnuda.

“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir. A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó la periodista sobre el porqué del fin de la relación.

La joven cantante habría compartido algunos días junto a Emanuel Ortega en el estudio de grabación

Otro detalle llamativo es que, a diferencia de lo que sucede con otros clientes, Josefina no pagaba todas las horas de grabación en el estudio, ya que conocía a Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega. “El problema no es si pagaba o no, sino que otra vez está metida Ana Paula”, aclaró Iavícoli en referencia a lo que ya había sucedido con Mariana Marx.

Cuando desde el ciclo que conduce Ángel de Brito quisieron contactarse con Josefina Lynch para que diera su versión de los hechos, la joven no respondió y comenzó a subir historias provocativas a su perfil de Instagram, entre ellas una en la que hacía el gesto con el dedo del medio, lo que fue interpretado como una provocación.