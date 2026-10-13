Se conoció el presunto motivo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

A menos de un mes de dar el sí después de seis años de relación y de los recientes entredichos familiares, Julieta Prandi sorprendió a todos al anunciar su separación de Emanuel Ortega. “Decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó la modelo y explicó que decidió confirmarlo para evitar “las hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”. En medio de las repercusiones, Ángel de Brito habló del tema y deslizó que habría existido una infidelidad de parte de él.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron tras seis años juntos y un mes de casados

Durante la emisión del LAM (América TV) del lunes 12 de octubre, De Brito se refirió al hecho que habría generado un quiebre en la relación entre Prandi y Ortega. “Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo”, advirtió el conductor.

Asimismo, Pilar Smith comentó que tres meses antes del casamiento que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, la modelo y el músico “habían tenido una discusión”. Pepe Ochoa, en tanto, acotó que en ese momento “estaban separados y la crisis era total”. Dijo que “querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.

Ortega y Prandi se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cuando contamos la separación en ese momento, entiendo que después se deben haber arreglado, era una crisis muy profunda porque estaba pasando todo esto”, expresó Ochoa y reveló el ultimátum que le habría dado Prandi a su entonces pareja: “Ella le dice a él: ‘¿Vos qué querés? O encauzamos las cosas en un proyecto concreto o chau’“. Si bien aparentemente decidieron darse una nueva oportunidad y hasta convertirse en marido y mujer, ahora la situación cambió y el amor llegó a su fin.

La palabra de Julieta Prandi tras anunciar su separación de Emanuel Ortega

Asimismo, el conductor compartió el mensaje que le envió Prandi a Laura Ubfal tras el anuncio. “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme”, leyó. Acto seguido, Karina Iavícoli hizo público el intercambio que tuvo con la modelo. “Por favor, entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”, le escribió Prandi.

Así anunció Julieta Prandi su separación de Emanuel Ortega

Durante la noche del lunes, Julieta Prandi usó sus historias de Instagram para anunciar el final de su relación con el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar luego de seis años juntos y un mes de casados. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, enfatizó sin entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, sentenció. Hasta el momento, el músico no hizo ningún comentario.