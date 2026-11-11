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LA NACION

DE TEZANOS PINTO, Ximena

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

de TEZANOS PINTO, Ximena. - Alejandro Kenny te despide, abrazando a nuestros hijos Vicente, Alfredo, Eugenia y Sebastián.

de TEZANOS PINTO, Ximena. - Mamá, siempre va a estar con nosotros el amor que nos diste. Gracias por honrar la vida. Tus hijos Vicente, Alfredo, Eugenia y Sebastián Kenny.

de TEZANOS PINTO, Ximena, q.e.p.d. - Néstor Eijo y Marianne Tezanos Pinto de Eijo, sus hijos y nietos despiden a Ximena con cariño y acompañan con sus oraciones a sus sobrinos Tezanos Pinto y a los Kenny.

de TEZANOS PINTO, Ximena, q.e.p.d. - Tus amigas de toda la vida del SMT te despedimos con muchísimo amor. Quedaste tatuada en nuestros corazones, tu mente brillante, tu alma despierta y generosa, tu espíritu incansable y luchador, nos va a inspirar y acompañar siempre. Te amamos, Mema querida.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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