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DEFFERRARI, Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEFFERRARI, Carlos, q.e.p.d. - Su consuegra Jorgelina Gollan, junto a sus hijos Iky y Luis, Carolina y Martin, Rosendo (h.), e Inés y Nico, despiden a Carlos y abrazan a Male y familia con mucho cariño.
✝ DEFFERRARI, Carlos (Carlitos), q.e.p.d. - Grace y Ricardo Nazar Anchorena, sus hijos y nietos acompañan a PAtricia, a sus hijos y primos con tristeza y piden oraciones por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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