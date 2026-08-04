DEL CARRIL, Edna María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL Vda. de MOIRANO, Edna María, (Bonnie), q.e.p.d., falleció el 3-8-2026. - Sus hijos Juan Francisco y María Paula, Jorge Santiago, Ana María y Edna Patricia, y sus diez nietos despedimos a nuestra querida mamá y abuela con mucho dolor. Te vamos a extrañar mucho. Velatorio hoy, de 15 a 20 hs., en Casa Betti City Bell, calle Camino Centenario y Rivadavia 464. Sus restos serán cremados mañana, 9 hs., en el Parque del Campanario.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa