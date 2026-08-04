1
DEL CARRIL, Edna María,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEL CARRIL Vda. de MOIRANO, Edna María, (Bonnie), q.e.p.d., falleció el 3-8-2026. - Sus hijos Juan Francisco y María Paula, Jorge Santiago, Ana María y Edna Patricia, y sus diez nietos despedimos a nuestra querida mamá y abuela con mucho dolor. Te vamos a extrañar mucho. Velatorio hoy, de 15 a 20 hs., en Casa Betti City Bell, calle Camino Centenario y Rivadavia 464. Sus restos serán cremados mañana, 9 hs., en el Parque del Campanario.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: los trabajadores empezaron a recibir el nuevo recibo de sueldo que muestra cuánto le cuestan a la empresa
- 3
Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en agosto 2026 si mi DNI termina en 0
- 4
Los expertos en psicología coinciden: las personas que cuidan varias mascotas en su hogar pretenden formar mejores hábitos en sus vidas