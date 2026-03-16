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DEL CARRIL, Enrique

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Sus primos del Carril Solé: María Merecedes, Inés y Horacio Cornejo, Pitusa y Horacio Schindler lo despiden con tristeza y acompañan a Marta y toda su familia.

DEL CARRIL, Enrique. - Tus amigos históricos Jose y Patricia Ugarte, Justo y Ana Nazar Anchorena, Luis y Flora Guillon, Rodolfo y Virginia Guillon y Horacio y Rosario Meyer Arana, te despiden con cariño y acompañan a Marta y los chicos con mucho amor.

DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Yofre lo despiden con tristeza, acompañando a Marta y familia.

DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Luis y Laura Ugarte despedimos a una gran persona y amigo entrañable.

DEL CARRIL, Enrique V. - Los Lynch, Horacio y Marilyn, Guillermina, Cecilia y Pbro. José María lo despiden con cariño, y acompañan con sus oraciones a Marta y familia.

Avisos fúnebres
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