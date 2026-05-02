LA NACION

Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto en Miami, Boca, San Lorenzo - Independiente y Messi

Fórmula 1, fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf integran el menú deportivo de la jornada, disponible en las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Independiente y San Lorenzo protagonizarán en el Nuevo Gasómetro un partido crucial para la clasificación, en la última fecha regular del torneo Apertura.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 2 de mayo de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 13 La parrera sprint del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
  • 17 La prueba de clasificación del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto anduvo rápido como pocas veces este viernes en Miami, y este sábado procurará buenas figuraciones en la carrera sprint y la prueba de clasificación principal.
FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 14 Barracas Central vs. Banfield. TNT Sports
  • 14.30 Lanús vs. Riestra. ESPN Premium
  • 16.15 Central Córdoba vs. Boca Juniors. TNT Sports
  • 18.45 San Lorenzo de Almagro vs. Independiente. TNT Sports
  • 18.45 Unión vs. Talleres. ESPN Premium
  • 21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata. ESPN Premium
Milton Giménez, goleador de un Boca que volverá a presentar una mayoría de habitualmente suplentes cuando visite a Central Córdoba en Santiago del Estero por el Apertura.
Premier League

  • 11 Newcastle vs. Brighton & Hove. Disney+
  • 11 Wolverhampton vs. Sunderland. Disney+
  • 11 Brentford vs. West Ham United. ESPN y Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Fulham. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 11.15 Valencia vs. Atlético de Madrid. DSports
  • 16 Osasuna vs. Barcelona. ESPN 2 y Disney+

Serie A

  • 15.45 Atalanta vs. Genoa. Disney+

Major League Soccer

  • 20.15 Inter Miami vs. Orlando City. Apple TV
Lionel Messi será parte del Clásico del Sol, que enfrentará a Inter Miami y Orlando City en la MLS.
Brasileirão

  • 18.30 Palmeiras vs. Santos. Canal 116 (Flow)

Bundesliga

  • 10.30 Bayern München vs. Heidenheim 1846. ESPN 3 y Disney+
  • 10.30 Hoffenheim vs. Stuttgart. Disney+
  • 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV. Disney+
  • 10.30 Union Berlin vs. Köln. Disney+
  • 10.30 Werder Bremen vs. Augsburg. Disney+
  • 13.30 Bayer Leverkusen vs. Leipzig. ESPN 3 y Disney+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 12 Mirra Andreeva (Rusia) vs. Marta Kostyuk (Ucrania), la final femenina. Disney+
Mirra Andreeva, tal vez la mayor promesa del tenis, definirá el WTA 1000 de Madrid frente a Marta Kostyuk; se tratará de una final entre una rusa y una ucrania.
BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Instituto vs. Obras Sanitarias. Playoffs; el partido 3. TyC Sports

RUGBY

Súper Rugby Américas

  • 16 Selknam (Chile) vs. Peñarol Rugby (Uruguay). Disney+
  • 20 Dogos XV vs. Tarucas. ESPN 2 y Disney+
Dogos XV se medirá en Córdoba con Tarucas, de Tucumán, en un cruce de franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas.
GOLF

  • 14 Cadillac Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
