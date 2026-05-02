Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto en Miami, Boca, San Lorenzo - Independiente y Messi
Fórmula 1, fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf integran el menú deportivo de la jornada, disponible en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 2 de mayo de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 13 La parrera sprint del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
- 17 La prueba de clasificación del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 14 Barracas Central vs. Banfield. TNT Sports
- 14.30 Lanús vs. Riestra. ESPN Premium
- 16.15 Central Córdoba vs. Boca Juniors. TNT Sports
- 18.45 San Lorenzo de Almagro vs. Independiente. TNT Sports
- 18.45 Unión vs. Talleres. ESPN Premium
- 21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata. ESPN Premium
Premier League
- 11 Newcastle vs. Brighton & Hove. Disney+
- 11 Wolverhampton vs. Sunderland. Disney+
- 11 Brentford vs. West Ham United. ESPN y Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Fulham. ESPN y Disney+
Liga de España
- 11.15 Valencia vs. Atlético de Madrid. DSports
- 16 Osasuna vs. Barcelona. ESPN 2 y Disney+
Serie A
- 15.45 Atalanta vs. Genoa. Disney+
Major League Soccer
- 20.15 Inter Miami vs. Orlando City. Apple TV
Brasileirão
- 18.30 Palmeiras vs. Santos. Canal 116 (Flow)
Bundesliga
- 10.30 Bayern München vs. Heidenheim 1846. ESPN 3 y Disney+
- 10.30 Hoffenheim vs. Stuttgart. Disney+
- 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV. Disney+
- 10.30 Union Berlin vs. Köln. Disney+
- 10.30 Werder Bremen vs. Augsburg. Disney+
- 13.30 Bayer Leverkusen vs. Leipzig. ESPN 3 y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 12 Mirra Andreeva (Rusia) vs. Marta Kostyuk (Ucrania), la final femenina. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Instituto vs. Obras Sanitarias. Playoffs; el partido 3. TyC Sports
RUGBY
Súper Rugby Américas
- 16 Selknam (Chile) vs. Peñarol Rugby (Uruguay). Disney+
- 20 Dogos XV vs. Tarucas. ESPN 2 y Disney+
GOLF
- 14 Cadillac Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
