SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELLA ROSA, Beltrán. - Las Amigas del Café: Mónica, Mariana, Marthita, M. Antonieta, Hebe, Gaby, Ana y Marta acompañan a Mechi y familia con mucho cariño en tan triste momento.

✝ DELLA ROSA, Beltrán. - Querido Bebo, te despedimos con enorme tristeza pero con la fe de saber que vas a estar bien cuidado en el cielo. Queridos Guido, Aldana, Mechi, Daniel y Salva los acompañamos con todo nuestro amor. Moños, Clemen y Viru, Agos y Santi, Fermin, Emilia, Pedro y Juani.

✝ DELLA ROSA, Beltrán. - El Consorcio de Propietarios Junín 1397 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ DELLA ROSA, Beltrán. - Guido, Aldana, Salva, Mechi y Daniel, los Lanús los abrazamos con todo nuestro corazón. Rodi, Nico, Fran y Agus

✝ DELLA ROSA, Beltran M. - Queridos Guido y Aldana: El Bebo, un ángel, ya descansa en brazos de la Virgen. Con gran cariño compartimos con ustedes Mechi, Daniel y Salva el inmenso dolor de la pérdida. Fito y Nieves, Rodolfo, Moños, Fernando y Ezequiel con nietos y bisnietos.

Avisos fúnebres

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