SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELLA ROSA BIZZARRO, Beltrán María q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Bebo querido, Papá y mamá te despiden con todo el amor del mundo y un profundo dolor por tu pronta partida. Tu generosidad nos ha enseñado mucho y dejas una huella muy profunda en todos los que tuvieron el placer de conocerte. Fuiste, sos y serás un héroe. El mejor de todos. Siempre vivirás en nosotros. Te amamos con el alma. Vuela en paz nuestro Bebo. Hasta pronto. - LÁZARO COSTA, Tel. 3616-1187.

✝ DELLA ROSA BIZZARRO, Beltrán María. - Tus abuelos Pedro Della Rosa y Mercedes Astoul Bonorino y tu padrino Salvador te despedimos con profunda tristeza seguros de que ya estarás en presencia de Dios. ¡Gracias por regalarnos un año de absoluta felicidad! Fuiste un ángel en el cuerpo de un niño, donaste vida después de tu partida, imposible olvidar tu sonrisa, por siempre en nuestros corazones ¡Hasta pronto Bebo!

✝ DELLA ROSA BIZZARRO, Beltrán María. - Tus tíos Red y Titi abrazan a Guido y Aldana en este momento tan difícil y despiden a Beltrán con inmenso amor y gratitud por la felicidad compartida. Gracias por donar esperanza en medio del dolor. ¡Por siempre, Bebo!

✝ DELLA ROSA BIZZARRO, Beltrán María. - Su tío abuelo Carlos Astoul Bonorino acompaña a Guido y Aldana y despide a Beltrán con dolor. Con su cuerpito pequeño brindó esperanza de vida a muchas familias. ¡Gracias Bebo!

✝ DELLA ROSA BIZZARRO, Beltrán María. - Juan y July Garbers y sus hijos Juanchi y Belu, Joaca y Pancho, Tomito y Angie y sus nietos acompañan a toda la Flia. Della Rosa. ¡Donar es salvar vidas! ¡Diste vida a otros niños! ¡Cuánta generosidad en medio de tanto dolor!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa