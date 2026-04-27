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DELUCCHI, Raúl
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DELUCCHI, Raúl, 26-4-2026. - El consorcio de Juncal 2164/66 CABA participa el fallecimiento de su integrante, envía sus mas sentidas condolencias a familiares y amigos y lamenta mucho su partida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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