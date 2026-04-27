SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELUCCHI, Raúl, 26-4-2026. - El consorcio de Juncal 2164/66 CABA participa el fallecimiento de su integrante, envía sus mas sentidas condolencias a familiares y amigos y lamenta mucho su partida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa