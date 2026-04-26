La brutal agresión de Esteban Andrada a un rival en la segunda división

Los medios españoles hablan de “tangana histórica” en referencia al descontrol y las agresiones que desvirtuaron el final del derbi aragonés que Huesca le ganó 1-0 a Zaragoza, por la segunda división de España. De los tres expulsados, el mayor repudio se lo llevó el argentino Esteban Andrada, arquero de Zaragoza, que tras ser expulsado por doble amonestación salió corriendo y le pegó un violento golpe de puño y con el antebrazo a Jorge Pulido -lateral de Huesca- en el rostro.

Ambos equipos están en puestos de descenso y el partido se disputó bajo un clima caliente. Sielva, de penal a los 19 minutos del segundo tiempo, marcó el gol del triunfo de Huesca. Andrada le había atajado un penal a Sielva a los 7 minutos de la primera etapa. Después de la contención se produjeron los primeros encontronazos, con empujones y Pulido cayendo al piso.

El impacto de Andrada en el rostro de Pulido Captura

El exguardavalla de Lanús y Boca había recibido la primera amonestación por protestar en el segundo penal a favor de Huesca. Con la derrota, Zaragoza retrocedía al penúltimo puesto, que ocupaba Huesca, ahora 19°, a dos puntos de la salvación.

Cerca del final, en el estadio El Alcoraz se respiraba un clima de tensión. Se disputaba el sexto de los siete minutos adicionados cuando Andrada quiso jugar rápido un tiro libre desde la línea central para poner la pelota en el área rival, donde Luna, futbolista de Huesca, cayó por un golpe de Tasende. Advertido por el VAR, el árbitro impidió que Andrada ejecutara el tiro libre para ir a revisar la agresión en el monitor.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

En ese momento, Pulido se acerca al sector del VAR y le dice algo a Andrada, que el arquero responde con un empujón al apoyarle las manos en el pecho. Por esa incorrección sumó la segunda amarilla y la expulsión. Andrada reaccionó hecho una furia y lo fue a buscar directamente a Pulido, que no llegó a defenderse cuando el argentino le soltó un violento puñetazo que lo volteó.

Se armó un tremendo revuelo, con Andrada siendo sujetado por rivales y compañeros, mientras se sucedían las corridas y las recriminaciones. En los amontonamientos, Andrada recibió un golpe de puño de su colega de Huesca, Dani Jiménez, también expulsado. Recién cuando se apaciguaron los ánimos, el arquero argentino se metió en el vestuario.

Dani Jiménez, arquero del Huesca, también fue EXPULSADO por devolverle LA PIÑA a Esteban Andrada.



Increíble tangana en el ascenso de España. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/RwlfYE0aUj https://t.co/MnEZpTzool — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Casi dos horas después de los incidentes, llegado el momento de la reflexión y con el fin de atenuar la fuerte suspensión a la que se expone, Andrada hizo acto de contrición: “Estoy muy arrepentido, no es una buena imagen para el club ni su gente. A lo largo de mi carrera solo tuve una expulsión, por tocar la pelota con la mano fuera del área. [Lo de hoy] fue una situación límite, me salí de contexto. Estoy arrepentido, no lo volvería a hacer. Soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera. Le pido disculpas a Jorge Pulido, fue un acto en el que me desconecté en ese momento. Estoy para aceptar las consecuencias y las explicaciones que me pueda pedir la Liga".

Institucionalmente, Zaragoza emitió un comunicado en el que condena los incidentes y se reserva el derecho a tomar medidas contra Andrada, independientemente de la suspensión que reciba de la Liga: "Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible. Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".

"ESTOY MUY ARREPENTIDO Y NO LO VOLVERÍA A HACER. TAMBIÉN PEDIRLE DISCULPAS A JORGE PULIDO, PORQUE SOMOS COLEGAS"



😱 Sabandija Andrada declaró luego de su increíble trompada y expulsión en Zaragoza vs. Huesca, por la Segunda División de España pic.twitter.com/rtmZPlsuiz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Su agresión hizo recordar a la de Flavio Zandoná (Vélez) a Edmundo (Flamengo) por la Copa Libertadores, aunque aquella vez el brasileño no vio venir al defensor argentino.

Francho Serrano, capitán de Zaragoza, pidió disculpas por la reacción intempestiva de Andrada: “No sé qué ha pasado. Como capitán quiero pedir disculpas, Zaragoza no tiene que dar esa imagen nunca”.

El entrenador de Huesca, José Luis Oltra, se refirió al episodio: “Es difícil de explicar. Creo que es un cruce de cables en toda regla... Yo me pongo en la situación, pero no quiero justificar algo que es injustificable. Yo no sabía qué hacer, cómo parar... Ha sido feo. Esto debería ser una fiesta del fútbol aragonés, con dos equipos necesitados... Y aunque haya sido un partido feo, con poco fútbol, hay muchas cosas de las que hablar. Entre los bancos no ha habido nada, hemos saltado a separar, no a generar más tensión”.

Andrada se incorporó en préstamo a Zaragoza a principios de septiembre de 2025. Su pase sigue perteneciendo a Monterrey. En esta temporada disputó 27 partidos, en los que recibió 35 goles y en siete cotejos terminó con el arco invicto.

Esteban Andrada, despejando con los puños en un superclásico Boca-River Marcelo Endelli Pool Agencias

De 35 años, Andrada se formó en Lanús, tuvo un paso en préstamo en Arsenal y Boca lo contrató en agosto de 2018 por cinco millones de euros. Dirigido por Guillermo Barros Schelotto, en ese segundo semestre de 2018 quedó al margen de la primera final de la Copa Libertadores contra River porque se recuperaba de una fractura de mandíbula por un cabezazo de Dedé (Cruzeiro) en la Bombonera. Atajó en el desquite en Madrid, donde River se impuso 3-1.

Con Boca obtuvo cuatro títulos: la Superliga 2019/20, la Copa Maradona 2020, la Copa Argentina 2020 y la Supercopa Argentina 2018/19. En julio de 2021, Boca recuperó lo invertido con una venta por cinco millones de euros a Monterrey, donde estuvo cuatro temporadas y ganó la Concachampions. Tiene cuatro presencias (todos amistosos) en la selección argentina durante 2019, ya en el ciclo de Lionel Scaloni.

Seguramente su préstamo en Zaragoza tendrá un abrupto final porque se especula con que será suspendido con 10 partidos en un torneo al que le quedan cinco fechas.