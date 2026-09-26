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DESPLATS, Marcelo Gastón,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DESPLATS, Marcelo Gastón, q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - La familia Otero-Olaverria pide una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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