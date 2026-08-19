1
DEVEALI, Juana Levi
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ DEVEALI de LEW, Juana Levi (Giovanna). - Los amigos de su hijo Marcelo: Mariano Botas, Gonzalo Cané, Guillermo Cersósimo, Juan Curutchet, Alejandro Finocchiaro, Héctor Huici, Oscar Jiménez Peña, Santiago Lozano, Santiago Lozano (h.), Juanqui Lynch, Juan José Maraggi, Javier Medín, Javier Petrantonio, Fernando Solanet, Ariel Solar Grillo, Guillermo Riera, Guillermo Vattuone y Federico Viale participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Lew en este momento tan triste.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION