LA NACION

DEVEALI, Juana Levi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEVEALI de LEW, Juana Levi (Giovanna). - Los amigos de su hijo Marcelo: Mariano Botas, Gonzalo Cané, Guillermo Cersósimo, Juan Curutchet, Alejandro Finocchiaro, Héctor Huici, Oscar Jiménez Peña, Santiago Lozano, Santiago Lozano (h.), Juanqui Lynch, Juan José Maraggi, Javier Medín, Javier Petrantonio, Fernando Solanet, Ariel Solar Grillo, Guillermo Riera, Guillermo Vattuone y Federico Viale participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Lew en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las explosivas declaraciones de la pareja del exasesor de Milei: lo acusó de filtrar los audios de la causa Andis
    1

    Las acusaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: cajones con billetes, negociados y una “élite policial”

  2. Impresionante vuelco de un auto en la Autopista Panamericana
    2

    Un auto dio vueltas en el aire y volcó en la Autopista Panamericana

  3. Se juntaron a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos
    3

    Un grupo de jóvenes se juntó a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos en Mar del Plata

  4. Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín
    4

    Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín