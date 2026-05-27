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DEVOTO, Bessi Beatriz,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DEVOTO, Bessi Beatriz, q.e.p.d. - Ezequiel Carballo participa con gran tristeza el fallecimiento de la Sra. Bessi Beatriz Devoto, madre del muy querido Juan Pablo, gran amigo y fundador de Banco Macro. Te acompaño en estas tristes circunstancias.
Aviso publicado en la edición impresa
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