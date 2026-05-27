LA NACION

DEVOTO, Bessi Beatriz,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEVOTO, Bessi Beatriz, q.e.p.d. - Ezequiel Carballo participa con gran tristeza el fallecimiento de la Sra. Bessi Beatriz Devoto, madre del muy querido Juan Pablo, gran amigo y fundador de Banco Macro. Te acompaño en estas tristes circunstancias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las fechas de cobro para jubilados en junio
    1

    Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo

  2. Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina
    2

    Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina

  3. La expareja de Centeno reveló detalles de la trama, pero se descompensó y la retiró el SAME
    3

    Se quebró en plena audiencia: la expareja de Centeno dijo que él la usó de testaferro y que ella hizo copias de sus anotaciones

  4. De la revelación divina a la “entrevista de dignidad”, las creencias de la comunidad que crece en el país
    4

    Mundo mormón: de la revelación divina a la “entrevista de dignidad”, las creencias de la comunidad que crece en el país