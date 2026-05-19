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DEVOTO DE DIANTI, Catalina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DEVOTO de DIANTI, Catalina, falleció el 16-5-2026. - Con profunda tristeza, despedimos a nuestra querida prima Caty. “Ningún día te borrará de la memoria del tiempo” (Virgilio). Descansa en paz. María del Carmen Vázquez Devoto, Elena y Salvatore Pirrone.
Aviso publicado en la edición impresa
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