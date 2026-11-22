SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DI LISCIA, Horacio A., q.e.p.d. falleció el 21-11-2026.- Claudia, Rodo, Blas y Viole despedimos a nuestro adorado Horace con mucho amor. Te vamos a extrañar y recordar siempre.

✝ DI LISCIA, Horacio A. - Alberto y Patricia Di Liscia (as.), hijas y nietos lamentan la partida de su tío tan querido y acompañan a Claudia y familia.

✝ DI LISCIA, Horacio, q.e.p.d. - Ya estás tirando pelotas en el cielo con Gladys a tu lado. Un beso enorme de Miriam, Fabio y los chicos, para Claudia, Rodo y los chicos.

✝ DI LISCIA, Horacio, q.e.p.d. - Enrique y María Waterhouse despiden a su querido amigo y acompañan a su hija y familia con mucho cariño.

✝ DI LISCIA, Horacio A. - Despedimos con mucho amor a nuestro queridísimo amigo y padrino. Malú e hijos Julito y Nora, Diego y Sofi, Ramiro y Belén y nietos

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa