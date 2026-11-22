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DI LISCIA, Horacio Argentino
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DI LISCIA, Horacio Argentino, q.e.p.d., 21-11-2026. - Julio y Diana Figueroa e hijos despiden a Horacio y acompañan con amor a su familia.
DI LISCIA , Horacio Argentino, q.e.p.d. - La vida me premió al conocerte y disfrutar de tu amistad. ¡Me llevo nuestras largas charlas y tus invalorables consejos de vida! Serás siempre una fuente de inspiración por lo que pensabas, decías y hacías. Acompañó a Claudia y la familia a despedirte. Te voy a extrañar mucho. ¡Hasta siempre Pichucho! Tu amigo Marcelo Siccardi.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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