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DIANTI, Catalina Devoto de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DIANTI, Catalina Devoto de, q.e.p.d., falleció el 16-5-2026. - Adelmo y Alicia (a.) Gabbi acompañan a Chungo y Flia. en este momento de dolor, recordando a Caty, una mujer transparente, llena de cariño y generosidad.
Aviso publicado en la edición impresa
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