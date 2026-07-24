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DÍAZ COUSELO, José María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DÍAZ COUSELO, José María, q.e.p.d., falleció el 23-7-2026. - Su esposa Ana María, sus hijos José María, Fernando y María Soledad, sus hijos políticos Ana María, Débora y Eduardo, sus nietas Martina y Catalina participan con gran pesar su partida y ruegan elevar una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15, en el cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557.

Avisos fúnebres
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