DÍAZ GAVIER, Magdalena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ GAVIER de CÁMPORA, Magdalena. - Lamentamos el fallecimiento de la Sra. Magdalena Cámpora. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. Consorcio de Propietarios Guido 1666.

Avisos fúnebres

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