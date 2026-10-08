SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIAZ USANDIVARAS, Felipe. - Su hermano Carlos y Laky, hijos, nietos y bisnietos, despiden a Felipe con profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ DIAZ USANDIVARAS, Felipe, q.e.p.d. - La familia Bottan participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña con todo su cariño a su querida familia, a la que la unen tantos años de afecto y vida compartida.

Avisos fúnebres

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