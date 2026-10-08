SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ USANDIVARAS, H. Felipe, Dr., q.e.p.d. - La gerencia, dirección y todo el personal de la Institución Psicoterapéutica Tempora participan con gran pesar el fallecimiento de su querido fundador. Acompañan a su familia en este doloroso momento y honran su memoria, continuando con su valioso legado.

✝ DÍAZ USANDIVARAS, H. Felipe, Dr., q.e.p.d. - Despido con gran dolor al Dr. H. Felipe Díaz Usandivaras, fundador de la Institución Psicoterapéutica Tempora. Un conductor, un hacedor. Enorme profesional, admirado por sus colegas y querido por sus pacientes. Despido a un jefe, a un socio y a un amigo entrañable. Matilde Bumaguin.

Avisos fúnebres

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