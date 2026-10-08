1
DÍAZ USANDIVARAS, H. Felipe
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DÍAZ USANDIVARAS, H. Felipe, Dr., q.e.p.d. - La gerencia, dirección y todo el personal de la Institución Psicoterapéutica Tempora participan con gran pesar el fallecimiento de su querido fundador. Acompañan a su familia en este doloroso momento y honran su memoria, continuando con su valioso legado.
✝ DÍAZ USANDIVARAS, H. Felipe, Dr., q.e.p.d. - Despido con gran dolor al Dr. H. Felipe Díaz Usandivaras, fundador de la Institución Psicoterapéutica Tempora. Un conductor, un hacedor. Enorme profesional, admirado por sus colegas y querido por sus pacientes. Despido a un jefe, a un socio y a un amigo entrañable. Matilde Bumaguin.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El Niño: advierten sobre lugares con “fuertes tormentas” y marcados contrastes de temperatura en los próximos días
- 3
Stellantis Sudamérica advierte que podría cerrar sus dos fábricas en la Argentina
- 4
La reflexión de Descartes sobre la duda: “Si no pienso, luego me doy cuenta que tengo que estar existiendo, porque si yo no existo, no pienso”