DÍAZ VALDEZ, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, q.e.p.d. - Dolores Freixas y Jacinto Peralta Ramos despiden a Puyá y acompañan con cariño a Pato y a toda su familia.

✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, (Puya), q.e.p.d. - Gloria Freixas y Adolfo Capurro acompañan con afecto a Pato y a toda su familia.

✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, q.e.p.d. - Las Riglos, Milagros, Adela y Mercedes, despiden a la querida Puyá, recordando los buenos momentos compartidos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa