1
DÍAZ VALDEZ, María Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, q.e.p.d. - Dolores Freixas y Jacinto Peralta Ramos despiden a Puyá y acompañan con cariño a Pato y a toda su familia.
✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, (Puya), q.e.p.d. - Gloria Freixas y Adolfo Capurro acompañan con afecto a Pato y a toda su familia.
✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, q.e.p.d. - Las Riglos, Milagros, Adela y Mercedes, despiden a la querida Puyá, recordando los buenos momentos compartidos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Daniela Largo, la mujer rescatada tras pasar 36 horas atrapada en los escombros por el terremoto en Colombia
- 3
Peter Thiel pone un pie en Vaca Muerta con una apuesta por una petrolera argentina
- 4
El gol anulado a Platense en el empate ante Boca, el enojo de Martín Palermo y su resignación: “Mejor no hablar”