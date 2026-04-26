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DIETL DE BOCKLENBERG, Martha,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha, q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Con tristeza te despedimos y acompañamos con cariño a Klaus, Matias y Sonia. Brigitte y Mario Verschoor con Eric, Alex, Sonia, Jan y familias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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