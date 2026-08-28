DOLEGA, Tatiana
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DOLEGA de DODERO, Tatiana, 26-8-2026. - Juan e Inés Aguirre de Dodero y familia despedimos con oraciones y gran amor a nuestra nuera Tata.
✝ DOLEGA, Tatiana, (Tata), q.e.p.d. - Graciela y Juanba Vergés y sus hijos despiden con mucho cariño a Tata y acompañan a Pato, Karol y familia.
✝ DOLEGA, Tatiana, 26-8-2026. - Fernando y Marta Braceras, y todos los Braceras Cáceres, te recordaremos siempre con muchísimo cariño, por tantos momentos compartidos junto a Juan, Jose, Cruz y Tania. Descansá en paz, querida Tata.
✝ DOLEGA de DODERO, Tatiana, q.e.p.d. - Tata, te despedimos con inmenso cariño, nos dejás un lindísimo testimonio de vida. Abrazamos y acompañamos con oración a Juan, Josefina, Cruz y Tania. Sus tíos Roberto y Malena, Jorge y Vicky, Cecilia, Claudio y Carola, Sophia, Matías y Mariana e hijos.
✝ DOLEGA, Tatiana, 26-8-2026. - Querida Tata, tus amigas de la Camada 92 del Michael Ham te vamos a recordar siempre por tu poder de convocarnos, tu interés por cada una y porque fuiste siempre nuestra memoria. Acompañamos con todo nuestro cariño a Juan, Jose, Cruz y Tania, y a toda la familia Dolega, en este momento tan triste de tu partida.
✝ DOLEGA, Tatiana q.e.p.d. - Inés y Guillermo Barzi y sus hijos despiden con mucho cariño a Tata, acompañando a Patricia, Karol y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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