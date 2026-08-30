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LA NACION

DOLEGA, Tatiana

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DOLEGA, Tatiana. - Bárbara Becker y Enrique Huergo despiden con mucha tristeza a Tata, amiga muy querida, y acompañan con todo cariño a su familia en este momento.

DOLEGA, Tatiana. - Tata querida, tus compañeros y amigos de la 6ta. camada de UdeSA vamos a recordar siempre tu alegría, energía, fortaleza y valor por la amistad. Acompañamos a Juan, Josefina, Cruz, Tania, y toda la familia en este momento.

DOLEGA, Tatiana, q.e.p.d. - Magdalena Badaraco y Federico Romanella, junto a Matu y Jose, despiden con muchísimo amor a su gran y querida amiga Tata y abrazan profundamente a Juan, Jose, Cruz y Tania, y a Pato, Karol y familia hoy y siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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