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DOLEGA ZAKRZEWSKI, Tatiana,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DOLEGA ZAKRZEWSKI de DODERO, Tatiana, q.e.p.d., falleció en Panamá, el 26-8-2026. - Sus padres, Karol y Pato, sus hermanos, Sofi y Matías, Karol y Charlotte, Nacho y Casey, sus 7 sobrinos y Ray la despiden con todo el dolor de este mundo, agradecidos por su infinita alegría y por su legado y abrazan a Juan, Jose, Juan Cruz y Tania con mucho amor. Vuela alto, Tata linda. Nada se pierde, todo se transforma.
Aviso publicado en la edición impresa
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