DOLEGA ZAKRZEWSKI, Tatiana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DOLEGA ZAKRZEWSKI de DODERO, Tatiana, q.e.p.d., falleció en Panamá, el 26-8-2026. - Sus padres, Karol y Pato, sus hermanos, Sofi y Matías, Karol y Charlotte, Nacho y Casey, sus 7 sobrinos y Ray la despiden con todo el dolor de este mundo, agradecidos por su infinita alegría y por su legado y abrazan a Juan, Jose, Juan Cruz y Tania con mucho amor. Vuela alto, Tata linda. Nada se pierde, todo se transforma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa