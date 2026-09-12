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DRAGHI DE MARVISI, Susana Alicia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DRAGHI de MARVISI, Susana Alicia (Susi) q.e.p.d. - Partió rodeada de amor, dejando en cada uno de nosotros una gran enseñanza y el recuerdo imborrable de una gran mujer. La despedimos con profundo amor y agradecimiento a las 11.30, en el cementerio Parque Memorial, sus hijos Mauro y Adriana, sus nietos, bisnietos, su hermano adorado y toda su familia. La recordaremos con su luz, su alegría y su amor, siempre en nuestros corazones, sempre avanti. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557

Avisos fúnebres
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