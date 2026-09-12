Así quedó conformada la final del US Open 2026

Este viernes se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del US Open 2026, el último Grand Slam de esta temporada. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Alexander Zverev y Ben Shelton. El partido definitorio se disputa este domingo a las 15 (horario argentino) en Flushing Meadows, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

El primero en conseguir su boleto a la definición fue el alemán Zverev (2° del ranking ATP), quien venció en sets corridos al ruso Karen Khachanov (50°) por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6). Es el único de los dos finalistas que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, algo que consiguió en el Roland Garros de este año. En Nueva York fue finalista en 2020 (perdió con el austríaco Dominic Thiem) y semifinalista en 2021 (cedió ante Djokovic).

Alexander Zverev ganó Roland Garros y fue finalista de Wimbledon, y ahora de US Open, en 2026 Kirsty Wigglesworth - AP

Luego llegó el turno del estadounidense Shelton (9°), quien derrotó a su compatriota Frances Tiafoe (12°) por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5. La de este año fue su tercera semifinal de Grand Slam y, a su vez, la segunda en US Open, donde en 2023 había perdido con el serbio Novak Djokovic, a la postre campeón. El otro major en el que había logrado meterse en esta ronda fue Australian Open 2025, certamen en el que perdió con el italiano Jannik Sinner, quien días más tarde levantó el trofeo.

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda : 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego (89°).

: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego (89°). Segunda ronda : 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys (52°).

: 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys (52°). Tercera ronda : 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (28°).

: 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (28°). Octavos de final : 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (22°).

: 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (22°). Cuartos de final : 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

: 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp (70°). Semifinales: 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) al ruso Karen Khachanov (50°).

El camino de Shelton hacia la final

Primera ronda : 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor (56°).

: 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor (56°). Segunda ronda : 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz (47°).

: 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz (47°). Tercera ronda : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (48°).

: 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (48°). Octavos de final : 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (53°).

: 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (53°). Cuartos de final : 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (3°).

: 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (3°). Semifinales:4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe (12°).

Ben Shelton, con su saque imparable, buscará vencer a Alexander Zverev en la final del US Open CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Máximos ganadores del US Open

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Sin embargo, si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).