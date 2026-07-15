DUPONT, María Teresa Tagle de
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DUPONT, María Teresa Tagle de, q.e.p.d. - Sus hijos Mariano, Jorgelina y Miguel Dulevich Uzal, Ezequiel y Lucía Arrechea y sus nietos Juan, María, Violeta, Jazmín, Pedro, Felix, Ignacio e Inés despiden con mucho cariño a la querida Tei y ruegan una oración en su memoria.
✝ DUPONT, María Teresa Tagle de, q.e.p.d. - Sus primas María Victoria, Susana y Alicia Funes Tagle participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con todo cariño.
✝ DUPONT, María Teresa Tagle de. - La familia Dulevich Uzal, Lia y Hugo Oberti, Miguel y Jorgelina Dupont, Ubaldi y Erica Alvarez, Mariana y Pablo Bagnardi, Martin y Florencia Ferrari, Valeria y Leandro Lopez Chalde, y Esteban y Rosana Fabbri y sus hijos, despiden con cariño a la querida Teresita y acompañan a los Dupont en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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