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DUPONT, María Teresa Tagle de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DUPONT, María Teresa Tagle de. - Estela Goñi despide a Teresita con mucho cariño y acompaña a sus hijos y nietos en este momento tan triste.

DUPONT, María Teresa Tagle de. - Acompañamos con amor a Jorgelina y familia en su dolor y despedimos a Teresita con cariño y oraciones. Sus amigas Vichu, Male, Be, Flora, Cato, Chivu, Oni, Jose, Nina, Karen, Mari y sus familias.

Avisos fúnebres
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