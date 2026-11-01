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DURAÑONA, Horacio María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DURAÑONA, Horacio María q.e.p.d. - Ignacio y Matilde, Gervasio y María Eugenia, Fernando y Paula, Raquel y Aníbal, Esteban y Mariana, Julia y Juan Pablo, acompañan a su hermana Juana y sus hijos José, Pilar y Luz en este triste momento y despiden con gran cariño al querido Negro y ruegan una oración por su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 11, en el Jardín de Paz.

DURAÑONA, Horacio María. - El directorio de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía S.A. acompaña a Juana y familia en este triste momento, despide al querido Negro y ruega una oración por su memoria.

DURAÑONA, Horacio María, q.e.p.d. - El personal de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía S.A. acompaña a toda la familia Sáenz Valiente y Durañona en este triste momento, despide al querido Negro y ruega una oración por su memoria.

DURAÑONA, Horacio María, q.e.p.d. - Los representantes de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía S.A. acompañan a toda la familia Sáenz Valiente y Durañona en este triste momento, despiden al querido Negro y ruegan una oración por su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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