SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DURAÑONA, Horacio, q.e.p.d. - Luis y Ana Ochoa, hijos y nietos participamos su fallecimiento y acompañamos a nuestra sobrina Juana e hijos en su gran dolor.

✝ DURAÑONA, Horacio, q.e.p.d. - Alberto Escalante acompaña a Juana y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa