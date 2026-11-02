1
DURAÑONA, Horacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DURAÑONA, Horacio. - María Esther Ehul de Ochoa, junto con sus hijos y nietos, lo despiden con cariño y acompañan a Juana y chicos con sus oraciones.
✝ DURAÑONA, Horacio. - Los Biaus abrazan a Loly, Fran, Momo y Luli y a toda la familia Durañona en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su gloria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico
- 3
A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca
- 4
Polémica en la Justicia federal de La Rioja: la hija de un juez salió al cruce de los cuestionamientos por su designación