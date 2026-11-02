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LA NACION

DURAÑONA, Horacio

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DURAÑONA, Horacio. - María Esther Ehul de Ochoa, junto con sus hijos y nietos, lo despiden con cariño y acompañan a Juana y chicos con sus oraciones.

DURAÑONA, Horacio. - Los Biaus abrazan a Loly, Fran, Momo y Luli y a toda la familia Durañona en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su gloria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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