SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DURAÑONA, Horacio. - María Esther Ehul de Ochoa, junto con sus hijos y nietos, lo despiden con cariño y acompañan a Juana y chicos con sus oraciones.

✝ DURAÑONA, Horacio. - Los Biaus abrazan a Loly, Fran, Momo y Luli y a toda la familia Durañona en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su gloria.

Avisos fúnebres

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