SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DURO, César Sergio, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho dolor y con el recuerdo de haber compartido contigo tanta felicidad. Tu esposa Patricia Ricarte de Duro; tus hijos Lucas, Ximena y Sebastián; tus nueras Lorena y Leonora; tus nietos Catalina, Ignacio y Leticia y tus hijos, yernos y nietos del corazón: Florencia, Laura, Uriel, Federico, Juan Manuel, Emilia, Felipe, Facundo y Fermín. Te amamos y te amaremos por toda la eternidad. Sus restos se velarán hoy, de 9 a 13 hs., en avenida Forest 906. Entierro a las 15, en Jardín de Paz Oeste.

✝ DURO, César Sergio, Dr. C. P. q.e.p.d. - La Auditoría General de la Nación acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria

✝ DURO, César Sergio, Dr., q.e.p.d., falleció el 16 de noviembre de 2026. - Los integrantes de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, ACGRA, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera contador general de la nación, referente indiscutido de la contabilidad gubernamental en nuestro país y ex presidente y pilar fundamental de esta asociación. Acompañan a su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

DURO, César Sergio, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública, AAPUCP, participa con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido asociado. Acompañamos a su familia en este difícil momento, recordando su invaluable aporte a nuestra disciplina.

Avisos fúnebres

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